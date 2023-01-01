Арестованное имущество Блиновской оценивается в миллиард рублей

В Крыму Блиновским принадлежат земельные участки общей стоимостью 300 миллионов рублей, а в Москве — квартиры на 200 миллионов рублей. Также Елена вложилась в покупку земли в Подмосковье, которая оценивается в 250 миллионов рублей. Кроме того, у семьи имеется недвижимость на семь миллионов в Ярославле, еще на десять миллионов — в Адыгее, дома и земельные участки на 15 миллионов — в Костроме. Отдельно стоит отметить автопарк Елены Блиновской, в который входят элитные иномарки. Он оценивается в еще 106 миллионов рублей, подсчитали в Mash.

Все это это требуют забрать в счет государства. Также у Блиновских конфискуют банковские счета.

Кстати, летом 2024 года Блиновские продали дом за 70 миллионов рублей. Благодаря распродаже имущества теперь с Блиновской требуют уже 587 миллионов вместо изначальных 918 миллионов рублей.

Ранее в Савеловском суде столицы обвинение запросило для блогера Елены Блиновской шесть лет колонии. Напомним, "королева марафонов" была задержана весной 2023 года при попытке покинуть страну. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.