Писториус обрушился с критикой на инициативы Трампа по Украине

"Неуклюжими" назвал предложения администрации США по урегулированию украинского конфликта министр обороны Германии. По слова Бориса Писториуса, президент США Дональд Трамп совершил большую ошибку.

Ошибка Трампа, с точки зрения главы минобороны ФРГ, заключается в том, что американский лидер убрал со стола переговоров вопросы членства Украины в НАТО и территориальных уступок. В то же время, Писториус признал справедливым желание Вашингтона переложить на Европу большую долю оборонного бремени, передает Reuters.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Борис Писториус заявил, что было бы гораздо лучше обсудить возможное членство в НАТО и территориальные изменения за столом переговоров. Также германский министр считает, что президент России Владимир Путин "ни на дюйм не продвинулся" в своей позиции на переговорах.