В России серьезно взялись за борьбу с телефонными мошенниками

Проблема противостояния телефонным мошенникам продолжает оставаться одной из самых актуальных и для государства, и для населения России. Ущерб, наносимый что операторами колл-центров в Днепропетровске, что нашими доморощенными аферистами, исчисляется миллиардами. Причём, суммы добровольно отданного мошенникам иногда вызывают у граждан вопросы, настолько они велики. Но это уже сфера деятельности правоохранительных органов, государство же продолжает делать все для того, чтобы обезопасить население, которое увещеваний не слышит, даже несмотря на то, что об историях обмана рассказывают ежедневно и массово.

Отсмотрели сотни минут записей с камер видеонаблюдения. Проанализировали телефонные переговоры. В итоге установили четверых подозреваемых. Трое из Саратова. Четвёртый из подмосковного Солнечногорска. По данным следствия, они забирали у пострадавшей пенсионерки деньги и переводили на указанные кураторами банковские счета. Теперь эти четверо - фигуранты одного из самых громких дел о мошенничестве за последние годы.

"Женщине сообщили о попытке несанкционированно перевести средства с её банковского счёта для финансирования ВСУ. После чего убедили обналичить все сбережения и передать курьерам для внесения на так называемый безопасный счёт. Следуя указаниям, потерпевшая в течение нескольких дней обналичивала вклады в одном из банков и отдавала их незнакомцам. Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обысков нашли всего чуть более трёх с половиной миллионов. Остальное, предположительно, ушло за рубеж. Мошенники сорвали рекордный куш. Можно сказать, джекпот.

В Иркутске на съёмной квартире сотрудники полиции и ФСБ обнаружили специальное оборудование для подмены иностранных телефонных номеров на российские - оно используется при звонках из-за границы. Три сим-бокса обеспечивали одновременную работу 40 каналов связи. Информация обо всех дистанционных преступлениях ежедневно поступает сюда - в один из отделов следственного департамента МВД России. Тысячи заявлений и сотни томов уголовных дел. Полицейские за несколько минут по номеру телефона мошенников могут найти всех потерпевших с разных уголков страны.

Здесь знают обо всех уловках преступников. Звонят из МВД, ФСБ, прокуратуры, госуслуг. Собираются бесплатно менять счётчики, хотят записать в поликлинику, помочь получить новый полис или на почту - срочный перевод. Вариантов развития беседы немало. Финал, как правило, один и тот же. Жертву, счета которой якобы пытаются взломать неизвестные, просят перевести деньги на безопасный счёт. Сначала свои, потом кредитные. Или, в другом случае, сообщить пароль из пришедшей смс - таким образом взламывают личные кабинеты на госуслугах и берут кредиты.

"В настоящий момент в правительстве Российской Федерации на рассмотрении находятся наши две законодательные инициативы. Первое - это так называемые блокировка счетов дропов, то есть лиц, которые предоставили свои электронные средства платежа, на которые в последующем перечисляются похищенные денежные средства. Мы предлагаем блокировать их на 10 суток без соответствующего судебного решения", - рассказал Ильнур Якупов, начальник 2 отдела организации расследования дистанционных хищений Следственного департамента МВД России.

Любой банковский счёт, когда-либо задействованный в цепочке передачи украденных денег, автоматически становится тем самым дропом, и в МВД хотят блокировать все средства платежа человека, которому он принадлежит. Более того, в качестве ещё одной инициативы - ввести уголовную ответственность за передачу мошенникам электронных средств платежа. Например, банковских карт. Владельцы карты, на которые будут переводить украденные деньги, автоматически станут фигурантами уголовного преследования. И никаких перекосов здесь быть не может, уверены в МВД.

"Если вы почитаете свои договора с кредитными учреждениями, все данные моменты относительно утери блокировки карт - они указаны. Законопроектом учтены все бытовые случаи, чтобы их исключить от уголовной ответственности. К примеру, даже передача вашей банковской карты ребенку для того, чтобы он купил хлеб, она не будет подлежать уголовной ответственности", - отметил Ильнур Якупов.

В Госдуме во втором и третьем чтении пока приняли закон о так называемом "периоде охлаждения" при выдаче потребительских кредитов. Документ обязывает банки и микрофинансовые организации выдавать гражданам займы с отсрочкой. Кредит на сумму от 50 до 200 тысяч рублей выдадут через 4 часа. А свыше 200 тысяч рублей - только спустя двое суток. Аналогичная отстрочка предусмотрена на выпуск цифровой карты с суммой сверх 50 тысяч рублей. Данное требование обязательно для всех кредитных организаций. Всё это в качестве меры по защите от мошенников. Чтобы, как говорят полицейские, расколдовать жертв, чтобы у них появилось время и шанс одуматься.

По данным МВД, только за прошлый год аферисты украли у доверчивых граждан около 170 миллиардов рублей. Владимир Путин дал указание правительству, ФСБ и МВД до первого июля разработать меры по блокировке телефонных звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран. А также разработать систему идентификации абонентских номеров настоящих органов и служб государственной власти. Чтобы человек при звонке сразу видел - вот это действительно из полиции звонят, а не главный прокурор ФСБ, на самом деле из того же Днепропетровска.

Это запись с видеорегистратора питерского таксиста Акмала. Тот случай, когда разговорчивый водитель не надоедал всю дорогу, а спас пенсионерку от финансового краха. Такси своей жертве вызвали мошенники, чтобы та доехала до банка. Но Акмал сразу заподозрил неладное. Заставил бабушку положить трубку.

Во дворе дома пенсионерки на улице оказались её соседи. Быстро связались с родственниками и, пока те ехали, успокоили старушку. Главное, не бояться положить трубку и никогда не сообщать код из смс. Два очень простых правила, способные спасти и деньги, и нервы.