Европа и Украина в шоке: что показали переговоры Путина и Трампа

Европа и Украина в шоке, русские и американцы готовят первый раунд переговоров своих лидеров. Важнейшее событие недели - прошедшая в среду беседа президентов России и США. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа продлился полтора часа и вызвал бурную мировую реакцию. Главные темы - отношения наших держав, Ближний Восток и, конечно, Украина.

Новость о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа поразила разом всех русофобов в мире сильнее любого "Орешника". А ударная волна этого, безусловно, взрывного политического события раскалила докрасна ленты информагентств и соцсетей. Лидеры беседовали 90 мин. У российского президента на 12 февраля было запланировано совещание с правительством, его перенесли. Оказалось, в 18 часов по Москве позвонил Трамп, а затем первым поспешил всем об этом рассказать:

"У нас был отличный разговор, который длился более часа. Я думаю, что мы на пути к достижению мира. Я думаю, что президент Путин хочет мира. И я хочу мира".

На что стоит обратить внимание - это тон Трампа. Россия не Дания или Канада, американский лидер показал - он воспринимает Путина на равных, и стороны послали взаимные сигналы, что готовы друг другу доверять. Москва и Вашингтон произвели обмен заключёнными, из российской тюрьмы освобождён Марк Фогель, его судили за контрабанду и хранение наркотиков. Американцы отпустили россиянина Александра Винника, по обвинению в киберпреступлениях он должен был просидеть в тюрьме всю жизнь. Важно, что Фогеля выпустили раньше, под честное слово Трампа, данное Путину о скором освобождении Винника.

А вот что сам Трамп написал о разговоре с Путиным:

"Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много! Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "Здравый смысл". Мы оба очень твердо в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга".

Президенты договорились встретиться лично – возможно, переговоры пройдут в Саудовской Аравии, и команды России и США уже начали подготовку. Кто будет заниматься мирным саммитом от нашей страны, пока неизвестно. Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа. Но пока вряд ли можно строить какие-либо прогнозы о том, к чему приведёт встреча Путина и Трампа. Моментального решения, которое устроит всех, не будет. Впереди ещё много работы, но так или иначе диалог двух лидеров - это начало пути к устойчивому и долгосрочному миру. А именно он и нужен. Вот что Путин говорил ещё минувшим летом во время встречи с российскими дипломатами:

"Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. И ещё раз скажу: как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая: нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация, тем более что с этими параметрами все в целом согласились ещё в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по демилитаризации всё было понятно, всё было прописано: количество того, сего, танков – обо всём договорились. Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые и принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договорённостей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России".

Подвижки будто бы есть. По вопросу вступления Украины в НАТО и определения будущего исторических российских территорий. "США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом урегулирования путем переговоров. Мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года - это нереалистичная задача", - отметил Пит Хегсет.

Своими заявлениями глава Пентагона уже затмил начинающуюся Мюнхенскую конференцию по безопасности, где европейские политики намеревались обсуждать даже ввод миротворцев на Украину. А Зеленский заранее просил то ли 100, то ли 200 тысяч миротворцев, которые, по сути, должны были скрыть ввод европейских оккупационных войск.

США озвучили свою позицию - страны НАТО не могут отправить военные контингенты в поддержку киевского режима под эгидой альянса, и не будут защищены пятой статьей о коллективной обороне. Европа не должна изобретать, а должна платить. В том числе ЕС должен взять на себя огромные расходы на послевоенную безопасность Украины и ее восстановление, и увеличить расходы до 5 процентов ВВП на содержание НАТО. Всё это обойдется Евросоюзу, по подсчетам "Блумберг", в 3 трлн долларов.

Вот такая карикатура о позиции ЕС появилась в испанских СМИ. Британская "Телеграф" пишет, что отныне это мир Путина и Трампа. И это упрек в адрес лидера республиканцев, которого обвиняют в предательстве западного мира. Дирижирует хором таких голосов команда демократов.

Некоторые СМИ, особенно британские, теперь науськивают киевский режим "послать" Трампа и продолжить конфликт. Якобы ресурсов оставшихся союзников хватит ещё на полгода, а там, мол, посмотрим, что будет. Однако пока Зеленский пытается манипулировать американцами, пугая их войной с Россией.

"Я сказал американскому министру финансов, что ваши американские бригады, французские войска, они находятся на территории Европы. И если вторжение неизбежно, а оно неизбежно, то ваши войска будут сражаться. И мы не можем говорить только о прибыли", - сказал Зеленский.

На что пойдет киевский режим, пока не ясно - теоретически загнанная в угол крыса способна на самые ужасные поступки. Пока все заявления Зеленского сводятся к следующему: "Украина - прежде всего. И не может быть переговоров об Украине без Украины. Я считаю, что за столом переговоров должны быть и европейцы. Мы же часть Европы".

Белый дом - отстаивает американские интересы и, похоже, предпочел поставить Зеленского и Европу перед фактом, в том числе для этого вице-президент США Вэнс и госсекретарь Рубио прилетели на Мюнхенскую конференцию. А будущая американская помощь Украине в сфере обороны может зависеть от её готовности к переговорам.

"Мы продолжаем предоставлять то, что было выделено. Думаю, будет справедливо сказать, что такие вещи, как будущее финансирование – в меньшем или большем объёме – также могут стать частью переговоров", - заявил Хегсет.

При этом надо помнить: Зеленский запрет на переговоры с Россией не отменил, да и не может этого сделать из-за своей нелегитимности. Режим узурпатора сейчас держится только за счёт военного положения. Но окружение Трампа уже прямо говорит.

"Не заблуждайтесь. Президент Трамп не позволит никому превратить Дядю Сэма в дядю лоха", - сказал Хегсет.

Если кто-то на это и рассчитывал, то зря. Дядя Сам всегда думал исключительно о себе. Украина должна отдать американцам оставшиеся полезные ископаемые, которые стоят в два раза больше, чем так называемая военная помощь. Это ответ на вопрос всем, кто думал, что у Киева и Вашингтона могут быть общие ценности. Впрочем, и нам американцы никогда не были лучшими друзьями и об этом тоже нужно помнить.