МИД Литвы посетовал на опустевшие из-за Украины резервы

Оборонная промышленность Европы столкнулась с повышенной нагрузкой, поскольку ей приходится работать на восполнение опустевших резервов. Такое объяснение дал в пятницу, 14 февраля, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Как отметил политик, "поддержка Украины показала всем, что наши резервы наполовину пусты", причем "теперь они пусты из-за поддержки Украины, и мы должны их заполнить".

Восполнить резервы без финансирования невозможно, подчеркнул Будрис в интервью изданию El Mundo, пояснив: "Покажите им деньги на более длительный период, и они построят эти заводы".

Ранее главы МИД Британии, Италии, Германии, Польши, Франции, Испании, а также ЕК и Европейской дипломатической службы заявили, что Евросоюз готов усилить помощь Украине и обязуется сохранять независимость, суверенитет и территориальную целостность.

При этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила, что "с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет".