Рекордное давление в Москве: к чему приводят погодные аномалии

Начало года отметилось не только рядом погодных аномалий, но и повышенным атмосферным давлением. Причём, повышенным настолько, что учёные заявляют о рекордах, а врачи о резком ухудшении самочувствия, причем, не только метеозависимых людей. Самым же необычным в этой ситуации оказалось то, что люди хоть как-то да выдерживают это рекордное давление. А вот техника - нет. И, как говорят эксперты, разные аномалии, похоже, все быстрее становятся самой что ни на есть нормой. К чему еще готовиться?

Насторожила Лиану незнакомая лампочка, которая загорелась на щитке приборов. И двигатель работал не так, как обычно. Вместо работы пришлось отправиться в автосервис. Диагностика показала - датчик давления воздуха выдал ошибку.

Именно на аномально высокое атмосферное давление, которое накрыло Москву в минувшие выходные, и отреагировал тот самый злополучный датчик. И с подобной проблемой на СТО оказалось немало машин. Водители волновались. Двигатель - самая дорогостоящая деталь в современном автомобиле, поэтому и датчик - как раз тот случай, когда "мал золотник, да дорог".

"Он измеряет давление во впускном трубопроводе. И он нужен для того, чтобы понимать, сколько воздуха поступает в двигатель. Суть в том, что нужно приготовить правильную рабочую смесь - то есть смесь воздуха и бензина. И вот этот датчик как раз и дает "мозгам" двигателя команду, сколько же нужно впрыскивать бензина в двигатель. Если он работает неправильно, то и смесь получается не очень верной. Как говорили в карбюраторную эпоху, либо смесь "богатит", либо "беднит". Вся история может быть связана с двумя проблемами. Первое. Это то, что эти датчики, при заявленных их характеристиках, работают немного в другом диапазоне. Ну, то есть они не настолько хороши, как их представлял поставщик. Либо есть какие-либо неточности и проблемы в программном обеспечении", - пояснил Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем".

Владельца этого автомобиля ситуация лишь позабавила, никаких проблем с двигателем он не ощутил. Тем же, у кого они появились, специалисты советуют сбросить ошибку и дождаться, когда атмосферное давление придет в норму. А оно только в Москве побило сразу несколько рекордов.

Как и предсказывали синоптики, произошел так называемый "барометрический удар". Буквально за считанные часы давление резко поднялось и долгое время удерживалось на очень высокой отметке. 7 февраля - 774,3 миллиметра ртутного столба - максимум для этого дня за всю историю наблюдений. 8 февраля - 776 миллиметров - больше показаний, которые были зафиксированы еще в 1969 году. Совсем немного не хватило до абсолютного рекорда для столицы, который был установлен в 1972-м - 780 миллиметров.

Причина нынешней аномалии - мощный антициклон. Он захватил практически всю территорию европейской части России с центром как раз над Москвой. При в полной мере ощутили на себе "барометрический удар" и в Петербурге. Автомобили некоторых марок там тоже доставили хлопоты своим владельцам, а пассажиры аэропорта "Пулково" пережили часы томительного ожидания.

Ряд авиакомпаний были вынуждены поставить свои самолеты на прикол, пока не упадет атмосферное давление. А оно в Петербурге составило 791 миллиметр ртутного столба или 1054 гектопаскаля. И, как оказалось, бортовые системы некоторых пассажирских лайнеров просто не готовы к подобным погодным рекордам.

"Перед тем, как начать полет, любой пилот для корректного осуществления полета, для корректной работы всех систем вводит в бортовой компьютер все данные о полете. В том числе он вводит показатель давления в районе аэропорта. Так вот ситуация в следующем, что в бортовой компьютер некоторых типов самолетов нельзя внести данные о давлении в районе аэропорта выше, чем 1050 гектопаскалей. А это правильное определение высоты. Это влияет на работу критически важных для полета систем, в том числе высотомеров. И соответственно все это в конечном счете влияет на систему управления и на безопасность полетов", - рассказал Михаил Вахнеев, журналист, эксперт по авиации.

В итоге 7 февраля из "Пулково" не смогли вылететь 40 бортов. 8 февраля - еще больше. На обслуживание пассажиров были направлены более крупные лайнеры других модификаций. Обстановку в аэропорту удалось разрядить. При этом нужно заметить, что атмосферное давление в Петербурге почти на 20 миллиметров ртутного столба выше, чем в Москве - это не какой-то абсолютный рекорд для страны. Просто город на Неве находится практически на уровне моря и нормальное давление там всегда по определению выше. Вот только в эти критические дни фактически оказалось, что Петербург опустился на 200 метров под землю, откуда, как пошутил кто-то из пилотов, самолеты не взлетают.

От техники, конечно, многое зависит, в том числе наша безопасность. Но как быть, если нас самих порой буквально прибивает к земле? Слабость, головная боль, ломота в суставах, повышенное артериальное давление, апатия, наконец - знакомые симптомы?

"С точки зрения современной медицины не существует как такового диагноза как метеозависимость. Это не выделено до сих пор как отдельная патология", - рассказал Александр Барвинский, врач-терапевт.

Но пациенты поликлиник все равно традиционно связывают недомогание как раз с изменениями погоды и в первую очередь с атмосферным давлением. И статистика свидетельствует - число обращений к врачам, в частности, вызовов неотложной помощи в эти дни существенно выросло. Зафиксированы случаи кровотечений из носа и даже потери сознания. Причем, жалуются не только взрослые, особенно с хроническими заболеваниями, но и дети. Недомогание испытывают даже груднички - плохо едят и спят. Некоторые буквально впадают в истерику, которая может продолжаться час и более, а это уже просто опасно.

"Дети страдают по разным причинам. Какие-то дети просто не хотят идти в школу. Естественно, если мы говорим про младенцев, то они более чувствительны к погоде. Их организм только привыкает к воздействию окружающей среды. Еще вовсю работают механизмы становления, привыкания. У них все очень "тонко, маленько и реагирующе" на окружающую среду. Но глобально, конечно, ничего с ними не случится", - отметил Александр Барвинский.

Медики любят повторять: здоровых людей нет, есть недообследованные. Поэтому рекомендуют: даже если вас не беспокоят неприятные симптомы во время погодных аномалий, нужно прислушиваться к своему самочувствию и укреплять организм. Больше быть на свежем воздухе, двигаться и закаляться. При этом не обязательно сразу нырять в прорубь. Способов закаливания и укрепления иммунитета множество. А на крайний случай остается надеяться на эволюцию.

"Конечно, эволюцию никто не отменял. Она продолжает происходить. И то, чем занимаются все виды на земле - они адаптируются к условиям окружающей среды. И человек, конечно же, не исключение. Другое дело, что, когда мы говорим про эволюцию и адаптацию на генетическом уровне, мы говорим про достаточно большие масштабы времени. 100 тысяч лет, 200 тысяч лет", - пояснил Александр Барвинский.

Конечно, климат не меняется в одночасье и человек постепенно адаптируется ко многому. Но неблагоприятные факторы, как показывает время, будут нарастать быстрее. Циклоны, тайфуны, торнадо, наводнения, засухи и вот теперь аномальное давление. Все это потребует серьезных научных исследований и технологических разработок. А значит, огромных средств. Которые пока человечество, увы, растрачивает совсем на другие цели, нередко далекие от созидания.