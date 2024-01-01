Рубль сдержанно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Центробанк России 14 февраля объявил о решении сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже практически не отреагировал на это известие.

До публикации решения регулятора курс юаня находился на уровне 12,365 рубля, а после, к 13:45 по московскому времени, юань торговался уровне 12,399 рубля. Таким образом рубль сдержано отреагировал на объявление Центробанка.

Напомним, что 20 декабря 2024 года регулятор также сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такая ставка была установлена 25 октября, пишет ТАСС.