Муж попросил 30 тысяч долларов на новую грудь Леры Кудрявцевой

Футбольный агент и бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук вспомнил, как дал 30 тысяч долларов на новую грудь Леры Кудрявцевой. Взял в долг у него тогдашний супруг телеведущей Матвей Морозов. Орещук так ему верил, что даже расписку не попросил. А в итоге тот его обманул и деньги не вернул.

Впрочем, вскоре оказалось, что Морозов мошенник, от него пострадало много людей, и полиция его арестовала. Тогда к Орещуку явилась мать афериста и в слезах попросила его написать заявление, в котором бы тот уведомлял, что не имеет к нему претензий. В свою очередь, родительница пообещала сама выплачивать ему долг. Орещук сжалился и написал заявление. Морозова отпустили, и он быстро уехал из страны. А Орещуку вернули лишь шесть тысяч долларов.

"24 остались должны. Когда звонил Лере насчет денег, отвечала: "А я у тебя ничего не брала. Брал муж, я даже не в курсе была", - сообщил Sports.ru Орещук.

Самое забавное, отметил он, что и груди-то новой у телеведущей уже нет. Несколько лет назад один имплант у Леры Кудрявцевой лопнул, и гель начал протекать. В итоге ведущая оказалась на операционном столе - ей удалили грудь.