Глава Белгородской области оценил последствия атаки ВСУ

Пять приграничных населенных пунктов Белгородской области стали целью атаки ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждено семь домов, а также линии газо- и электроснабжения.

Гладков уточнил в Telegram-канале, что трижды попало под обстрел село Тишанка Волоконовского района. Выбиты окна, посечены фасады административного здания и коммерческого объекта. Также повреждены линии газо- и электроснабжения, часть жителей села временно остается без света.

Украинский беспилотник также атаковал город Грайворон. В частном домовладении выбиты окна, посечен забор. В селе Шелаево Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждено остекление частного дома и летней кухни. В селе Ржевка беспилотник также атаковал частный дом - повреждены кровля, остекление, фасад и хозпостройка.