Путин обсудил с Совбезом разговор с Трампом

Владимир Путин обсудил свой разговор с Дональдом Трампом с Советом безопасности. Президент России проинформировал членов Совбеза о содержании беседы с американским коллегой в закрытой части совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первый за три года контакт лидеров России и США состоялся в среду. С Трампом Путин официально беседовал в предыдущий раз в июле 2020 года. В телефонном разговоре лидеры России и США высказались за урегулирование украинского кризиса и развитие сотрудничества между странами, передает ТАСС.

Трамп после разговора с Путиным заявил, что стороны готовы заключить сделку. По словам президента США, он договорился с российским лидером о "немедленном" начале переговоров. Ранее Трамп грозил Москве санкциями и пошлинами в случае отказа от мирной сделки.