Вэнс выступил в Мюнхене с разгромной критикой Евросоюза

Призывы к отмене выборов в Европе и одобрение таких действий заставляют задуматься – придерживаются ли в Евросоюзе высоких стандартов. С таким заявлением выступил на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джэй Ди Вэнс. Он подчеркнул, что американцев шокирует высказанное в Брюсселе удовлетворение отменой выборов в Румынии и назвал это отходом от демократии.

Вэнс заявил, что Россия и Китай — не главные угрозы для Европы. Проблемы внутри ЕС - это отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые разделяют в США, передает РИА Новости.

Вице-президент США обвинил организаторов Мюнхенской конференции по безопасности в запрете участия в форуме крайне правым и левым партиям. Вэнс подчеркнул, что они представляют определенную часть общества. Власти не обязаны соглашаться с ними, но должны вести с ними диалог. Кроме того, над некоторыми европейскими СМИ нависла угроза закрытия: их обвиняют в распространении призывов к насилию и поддержке антифеминистских выступлений.