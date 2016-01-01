Минюст признал иноагентом экс-директора "Левада-Центра"* Гудкова

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов пять физлиц. Иноагентами признаны экс-директор "Левада-Центра"* Лев Гудков, журналисты Сергей Ауслендер, Алексей Кунгуров и Никита Парменов. В список внесен также бывший дипломат, бывший советник российского представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев.

Лев Гудков является сотрудником организации-иноагента ("Левада-центр" включен в реестр еще в 2016 году). Кроме того, Гудков выступал против СВО и распространял фейки о решениях и политике российских властей.

По данным Минюста, Ауслендер, Бондарев, Кунгуров и Парменов также принимали участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Они распространяли фейки о решениях и политике российских властей, а также недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа российской армии. Кроме того, они сотрудничали с иностранными СМИ.

_____________

*Организация, выполняющая функции иностранного агента