Собянин открыл летно-испытательный комплекс для беспилотников в индустриальном парке "Руднево"

Сегодня в индустриальном парке "Руднево" мэр Сергей Собянин открыл лётно-испытательный комплекс для беспилотников. Там в реальных условиях будут тестировать новейшие дроны. Также комплекс станет и крупнейшим учебным центром для пилотов БПЛА. Мэр рассказал, что в Москве по поручению президента создана полноценная инфраструктура по разработке и производству беспилотников. В городе работают десятки конструкторских бюро и производственных линий, которые уже серийно выпускают различные модели дронов.

Летно-испытательный комплекс в "Руднево" занимает около 11 гектаров. Площадь огромная, а значит и такие же возможности. В полетном ангаре - рай для операторов дронов. Здесь для БПЛА нет помех.

"Для нас как для федерации - это идеальное место внутри помещения, где можно посоревноваться, проводить гонки, где можно летать. Потому что очень большая высота конструкции, все сделано из бетона. И не так много железных конструкций. От этого видите, что сигнал идет очень четкий и хорошо передается", - рассказал Илья Галаев, президент Федерации гонок дронов России.

Мирону Черемных всего 8 лет. Но он уже серебряный призер первенства России по гонкам дронов. Теперь будет тренироваться и на этой площадке. На территории комплекса - полный цикл подготовки операторов дронов.

В летно-испытательном комплексе предусмотрен полный цикл работы с беспилотниками. Это и авиационно-тренажерный центр, и административно - технический модуль, и эллинг для хранения воздушных судов, и взлетно-посадочная площадка, оборудованная светосигнальной техникой. На открытие комплекса приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"По поручению президента продолжаем развивать беспилотные авиационные системы в Москве. Здесь, в индустриальном парке Руднево создан образовательный центр по подготовке кадров для производства, RND центр, мощнейший производственный центр, в котором производятся беспилотники от самых маленьких FPV до крупных вертолетных систем. И вот сегодня мы официально вводим летно-испытательный центр, самый крупный в нашей стране, который позволяет испытывать новые разработки и, конечно, обучать всех желающих операторов для управления дронами. Причем, речь идет и о гражданском использовании, так и ребят, которые дальше могут пойти на СВО или просто в армию служить, получив самые необходимые навыки для работы беспилотниками", - отметил Собянин.

На площадке уже тренируются военные Минобороны. Условия идеальные, чтобы научиться преодолевать самые сложные препятствия. Программу подготовки бойцов Москва разрабатывает совместно с Министерством минобороны.

"Они прямо из зоны боевых действий. Они здесь пройдут вторую уже теорию, как обучаться уже на новых отечественных, за это тоже огромное спасибо, потому что мы в своем большинстве пользуемся иностранными компонентами, а здесь отечественные. И мы уже договариваемся с вашими подчиненными, что после обучения ребята поедут обратно, получив уже те образцы, на которых они здесь обучались. И будут уже применять на практике там", - отметил Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны.

Сергей Собянин предположил, что за год на этой площадке обучение смогут пройти около 5 тысяч военнослужащих.