Таможенники задержали гражданина США с наркотиками в аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково задержан гражданин США. В его багаже таможенники обнаружили банки с наркотическим средством, спрятанном в мармелад, сообщили в пресс-бюро Федеральной таможенной службы.

28-летнего американца внуковские таможенники задержали 7 февраля. Мужчина прибыл из Стамбула. Во время прохождения таможенного контроля один из его чемоданов обозначила служебная овчарка, приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Американца арестовали. В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере.