Зеленский отказался подписывать все пункты соглашения с США по недрам

Владимир Зеленский отказался подписывать все пункты в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым. Украинский лидер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что он готов обсудить договор, передает ТАСС.

Проект соглашения по полезным ископаемым доставил в Киев в среду министр финансов США Скотт Бессент. А 14 февраля Украина передала США вариант договора со своими правками.

Зеленский после встречи с Бессентом в Киеве 12 февраля сообщил, что рассчитывает зафиксировать договоренности по этому поводу на конференции в Мюнхене. Однако затем в украинских и американских СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на источники, что Зеленский соглашение пока не подписал.