Минувшей ночью над территорией России сбито 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись четыре региона. 17 дронов противника уничтожены в Волгоградской области, 12 - над территорией Калужской области, девять аппаратов сбиты в Ростовской области и два беспилотника нейтрализованы над территорией Саратовской области.

В Волгограде от обломков вражеского дрона пострадал один человек. Он получил лёгкие травмы, сообщила администрация области.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.