Российские военные освободили ещё два населённых пункта на территории ДНР. Бойцы группировки "Юг" взяли под контроль село Дачное, крупный укрепрайон ВСУ к западу от Курахово. Подразделения "Центра" выбили националистов из Зелёного Поля.

Это позволит расширить зону контроля в районе автодороги Покровск - Константиновка, стратегической для боевиков магистрали, которую Киев использует для снабжения славянско-краматорской группировки войск.

В течение недели освобождены ещё четыре населённых пункта. За это время противник потерял более десяти тысяч боевиков, сообщает "ТВ Центр".