В Минобороны рассказали о подвиге танкиста Морозова

Стало известно о новых подвигах российских военных в зоне СВО. Командир ремонтного отделения, сержант Александр Аверьков, рискуя жизнью, эвакуирует с передовой и восстанавливает повреждённую технику. За время боевых действий Аверьков с подчинёнными вернул в строй более 70 образцов вооружения.

Младший сержант Валерий Морозов и его танковый экипаж, поддерживая штурмовиков, уничтожил пулемётный расчёт ВСУ и не дал противнику подтянуть резервы. Это позволило нашим передовым отрядам взять вражеский опорник, сообщает "ТВ Центр".