В Кремле и Белом доме развеяли слухи о приезде Трампа в Москву на День Победы

Дональд Трамп заявил, что не планирует приезжать в Москву на День Победы. "Нет, это не так", - ответил президент США на соответствующий вопрос журналистов из пресс-пула Белого дома.

Аналогичное заявление прозвучало и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия и США пока достигли договорённости о визите Трампа в Москву на 9 мая, сообщает РБК.

Накануне французский журнал Le Point сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая и принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

Полторы недели назад состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты России и США говорили около полутора часов. Обсуждалась ситуация на Украине, другие мировые проблемы. На этой неделе в Саудовской Аравии прошла встреча российской и американской делегаций, она стала первым шагом к началу переговоров между Россией и США.