Bloomberg раскрыл состав "команды тяжеловесов" Путина для переговоров с Трампом

Агентство Bloomberg раскрыло состав "команды тяжеловесов", которую собирает президент России Владимир Путин для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Источники агентства назвали три имени.

По данным источников, в команду могут войти помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Отмечается, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков.

Авторы материала считают, что каждый из членов команды - профессионал и имеет большой опыт в международных делах. При этом, по мнению журналистов, переговорная группа Трампа не обладает подобными качествами и заведомо будет уступать российской стороне. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия начала подготовку к формированию группы переговорщиков. Однако он не уточнил, кто может возглавить группу.