"Пинок под зад" Европе: Литву расстроили контакты Трампа с Путиным

Переговоры президентов России и США о конфликте на Украине станут "пинком под зад" для Евросоюза. Европа должна наконец проснуться и сама начать принимать решения, в том числе о финансировании обороны, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

По словам литовского премьера, усилия США попытаться решить украинский вопрос с Россией и частично с Китаем оставляют Европу в стороне. В то же время, Палуцкас признал, что Брюссель это заслужил, не умея принимать твердые политические и жизненно важные решения насчет финансирования обороны.

Премьер-министр отметил, что действия Трампа расценил бы как хороший пинок под зад для Европы. По его словам, Европа должна более серьезно заняться своими проблемами и только потом надеяться на помощь от США, передает РИА Новости.