В пятницу съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области, а именно - в Черкасской Конопельке Суджанского района. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

"В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов <...> Предположительно, у пострадавшего минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма", — написал он.

По словам врио губернатора, Шолмова уже доставили в Курскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что оператор Первого канала будет доставлен на лечение в Москву.

Ранее сообщалось, что вторгшиеся на территорию Курской области подразделения ВСУ потеряли за сутки более 290 боевиков. В целом же за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60 тысяч военнослужащих.