Вэнс рассказал Зеленскому о целях США на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс разъяснил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому цели Вашингтону на Украине. Видео встречи политиков опубликовал телеканал NBC News.

Цель США — достижение устойчивого мира на Украине, заявил Вэнс. Американский вице-президент подчеркнул, что Трамп пытается добиться прочного урегулирования украинского конфликта, при котором Восточная Европа не окажется в состоянии войны всего через пару лет.

Вэнс ранее пообещал, что переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине приведут к "шокирующей сделке". Как выразился вице-президент, у Трампа "нет шор на глазах" в вопросе стабилизации ситуации на Украине.