Нынешний конфликт происходит не из-за Украины, а из-за расширения НАТО. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что Россия неоднократно заявляла, что не допустит вступления Киева в Альянс.

Другие заявления премьера Венгрии в интервью журналисту Такеру Карлсону:

- Теперь Трампу придётся убеждать Путина в необходимости мира, хотя Россия близка к победе;

- Если Трамп не сможет найти решения, то Украина станет для Евросоюза своего рода Афганистаном со всеми вытекающими трагическими последствиями;

- Мирное соглашение будет работать, если оно сосредоточится не только на узких украинско-российских отношениях, но и на вопросе реинтеграции РФ в западный мир.