Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ни слова не сказал об Украине.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, для Киева это плохой знак.

Реакция в мире на речь вице-президента США в Мюнхине:

- Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил РИА Новости, что выступление Вэнса стало "холодным душем" для европейских русофобов;

- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что выступление Вэнса в Мюнхене — свидетельство стремления Трампа развалить ЕС. По его словам, вице-президент США изобличил в своей речи "тиранию гнилого ЕС";

- Министр обороны Германии Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, которое сделал Вэнс;

- Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель похвалила речь Вэнса.