Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ни слова не сказал об Украине

Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ни слова не сказал об Украине.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, для Киева это плохой знак.

Реакция в мире на речь вице-президента США в Мюнхине:

- Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил РИА Новости, что выступление Вэнса стало "холодным душем" для европейских русофобов;

- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что выступление Вэнса в Мюнхене — свидетельство стремления Трампа развалить ЕС. По его словам, вице-президент США изобличил в своей речи "тиранию гнилого ЕС";

- Министр обороны Германии Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, которое сделал Вэнс;

- Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель похвалила речь Вэнса.