В Абхазии проходят досрочные выборы президента

В Абхазии сегодня проходят досрочные выборы президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов. Среди них - исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба.

На территории страны открыто 152 избирательных участка, ещё два - находятся в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования станут известны 16 февраля.

Досрочные выборы были назначены после решения предыдущего президента республики Аслана Бжании подать в отставку 19 ноября, в результате протестов и последующих переговоров с оппозицией, напоминает "ТВ Центр".