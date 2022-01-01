Россия требует от международных организаций осудить нападение на съёмочную группу Первого канала, заявили в МИДе. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о теракте. В результате атаки киевских националистов при съёмках сюжета в Курской области ранен оператор Юрий Шолмов. Сегодня его доставят на лечение в Москву.

Опубликованы кадры, снятые репортёрами Первого канала. Журналисты прячутся в лесопосадке от прилетевших дронов противника. Один из сброшенных боеприпасов разрывается прямо над съёмочной группой в результате чего ранение в ногу получил Юрий Шолмов. Он тот самый российский оператор, чьими бицепсами в 2022 году на полях саммита G20 так восхищался Джо Байден.

Тем временем, одна из самых сложных ситуаций для ВСУ складывается западней Курахова. Накануне на этом участке под контроль наших сил перешло село Дачное. Украинские подразделения пытаются держать оборону вдоль дороги, уходящей в тыл. Однако российская армия продвинулась по флангам на глубину более десяти километров. Таким образом, противник окружён с трёх сторон и существует реальная угроза закрытия крышки очередного котла.

По поступающей информации, практически полностью удалось выбить противника из населённого пункта Ямполовка. Тем самым наши силы укрепляют плацдарм для дальнейшего наступление на Лиман и дальше на Славянск с северо-восточного направления.