Шок и трепет в Европе вызвали слова вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи Джей Ди Вэнс в пух и прах разнёс современную политику Европы, указав на упадок демократии и повальную цензуру.

Европейские дипломаты пытаются сгладить углы и дозвониться до Трампа, а сам американский лидер уже широко оценил работу своего подчинённого. "Я слышал его блестящую речь, он говорил о свободе слова. Европа должна быть осторожна", – заявил глава Белого дома.

Вэнс прошёлся в Мюнхене и по хозяину конференции – Германии, где душат альтернативные правительству партии. Он глубоко убеждён: не будет никакой защиты, если лидеры Европы продолжат бояться собственных избирателей. Вице-президент США сделал показательный финт, не стал встречаться ни с президентом, ни с канцлером ФРГ, чем вызвал ещё большую истерику.

Немецкие русофобы ещё не отошли от заявления Дональда Трампа вернуть Россию в G7. Главный дипломат ЕС Кая Каллас экстренно собирает встречу с европейскими министрами - нужно переварить сказанное американцем. Телефон разрывается и в Белом доме. Европейские политики назначают встречи. Одним из первых в гостях у Трамп ждут уже во второй раз британского премьера. Лондон настаивает на том, чтобы США позволили Владимиру Зеленскому принять участие в переговорах. Конечно, при участии Европы.

Впрочем, в своём выступлении Вэнс не упомянул Киев. Ему и раньше было "все равно, что произойдёт с Украиной". Он с лёгкостью перенёс встречу с Зеленским, когда оказалось, что тот отказался подписывать документах о полезных ископаемых, не найдя строчку о гарантиях безопасности. Это то, за что продаёт нелегитимный президент свою страну. Позже встреча все же состоялась. Получается, все-таки подписал? Как пишет западная пресса, Зеленский после переговоров с американской делегацией вышел покрасневший и нервный.