В Сибири перекрыли трассу "Енисей" из-за сильной метели

Красноярский край накрыла сильная метель. На дорогах - практически нулевая видимость, гололедица и огромные сугробы. Один из участков федеральной трассы "Енисей" пришлось перекрыть для всех видов транспорта, на дежурство вывели весь личный состав ГАИ.

Непогода обрушилась и на Мурманскую область. В популярное среди туристов село Териберка не проехать из-за снежной бури. Машины застревают в сугробах или их выносит с дороги. В самом Мурманске за сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков, сообщает "ТВ Центр".