Путин поздравил с 90-летием почётного президента ОКР Виталия Смирнова

Владимир Путин поздравил с 90-летием почётного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова. В своей телеграмме глава государства отметил насыщенный профессиональный путь Смирнова и назвал его ярким примером беззаветного служения спорту.

За долгие годы работы в Международном олимпийском комитете, в руководстве ОКР вы внесли огромный, поистине неоценимый вклад в развитие олимпийского движения, укрепление его основополагающих принципов и ценностей, всегда твердо, бескомпромиссно отстаивали идеалы честной спортивной борьбы, законные права и интересы атлетов.

Путин особо отметил заслуги Смирнова в организации и проведении московской Олимпиады 1980 года и XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. Президент пожелал ему здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.