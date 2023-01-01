Россиянин Труфанов освобождён из плена ХАМАС

Россиянин Александр Труфанов и ещё два заложника, находившиеся в плену у ХАМАС, переданы Красному Кресту. Врачи и представители радикального движения подписали документы о передаче заложников. Освобождённые из плена уже выехали к местам дислокации израильских военных, сообщает ТАСС.

В рамках соглашения о перемирии из сектора Газа вернулись уже несколько десятков израильских военнослужащих и гражданских лиц, захваченных в октябре 2023 года. В ответ Тель-Авив поэтапно освобождает палестинских заключённых. Впервые стороны обменялись пленниками 19 января после объявления режима прекращения огня в секторе Газа.

Утром 7 октября 2023 года палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи". В январе 2025 года стороны договорились о прекращении огня и начале обмена заложников.