Собянин рассказал о ремонте пожарно-спасательных вертолётов в Москве

В Московском авиацентре открылся специализированный цех, где проводят ремонт пожарно-спасательных вертолётов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, раньше все плановые работы по обслуживанию выполняли в Ульяновской области и Башкирии.

Теперь, благодаря собственной базе, сроки и стоимость ремонта сократились более чем в два раза. В цехе установлено современное оборудование и трудятся около ста специалистов.

Мэр отметил, что всего в распоряжении Московского авиацентра 12 вертолётов. Они ежедневно спасают жизни, эвакуируют пострадавших и участвуют в тушении пожаров.