Сергей Собянин поздравил ветеранов боевых действий, исполняющих свой долг и за пределами нашего Отечества. Сегодня в России отмечают День воинов-интернационалистов.

В наших сердцах живут подвиг воинов-афганцев и светлая память о павших героях. Сегодня ветераны боевых действий и локальных конфликтов по-прежнему в строю. Вы участвуете в специальной военной операции, сражаясь за суверенитет и безопасность страны.

Памятное мероприятие прошло в Москве на Поклонной горе. Участники военных действий в Афганистане и члены организации военных инвалидов возложили цветы к памятнику своих павших товарищей, а также рассказали волонтёрам и школьникам о том, где и как им приходилось служить.