Два православных храма возводят на западе Москвы

В департаменте градостроительной политики Москвы прошло совещание по возведению православных церквей на западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В округе строят два храма. Один из них - в Очакове-Матвеевском в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Второй храм в честь Трёх святителей возводят в Раменках. В архитектуре комплекса сочетаются московский модерн и псковское церковное зодчество XV века.

Участники совещания обсудили этапы строительства, а также выяснили, какие ресурсы необходимы для своевременного завершения работ, сообщает "ТВ Центр".