Армия России отразила три контратаки ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила три контратаки противника в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также нанесено поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных населённых пунктов. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в 11 районах приграничья.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.