В Москве начали повышать температуру в системе отопления

В Москве начали повышать температуру в системах отопления жилых домов и социальных объектов. Это делается в связи с надвигающимся похолоданием, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие две-три ночи температура воздуха будет понижаться до минус 13-15 градусов. В соответствии с этим прогнозом температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях подняли до 103-105 градусов.

До конца следующей недели в столичном регионе будет холодно, пройдут умеренные снегопады. Самая низкая температура ожидается в ночь на 18 февраля – столбики термометров опустятся до минус 16 градусов.