Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве и области до 21:00 17 февраля будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Как сообщает Гидрометцентр, на дорогах образуется гололедица.

Ранее сообщалось, что в ближайшие две-три ночи температура воздуха в столичном регионе понизится до минус 13-15 градусов. В связи с этим в Москве будет повышена температура в системе отопления.

До конца следующей недели в столичном регионе будет холодно, пройдут умеренные снегопады, сформируется невысокий снежный покров. Самая низкая температура ожидается в ночь на 18 февраля – столбики термометров опустятся до минус 16 градусов.