В Москве работает избирательный участок для голосования граждан Абхазии

С 8:00 до 20:00 в Москве работает избирательный участок для граждан республики Абхазия. Участок расположен по адресу: улица Шаболовка, 36. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа, посетивший избирательный участок на Шаболовке, сообщил АГН "Москва", что голосование проходит штатно.

Люди радуются, встречаются. Наши горожане здесь, наши соотечественники, наши граждане. Все обсуждают будущую судьбу Абхазии. Во что мы все свято верим, и я абсолютно уверен, что будущее у нас будет хорошее вместе с Россией.

15 февраля в Абхазии проходят досрочные выборы президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов. На территории страны открыто 152 избирательных участка, ещё два участка находятся в Москве и Черкесске.