Россиян предупредили о новом виде мошенничества со СНИЛС

Мошенники придумали ещё один способ обмана россиян. В новой схеме задействован СНИЛС, сообщил в разговоре с "Лентой.ру" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Эксперт предупредил, что с помощью СНИЛС аферисты могут попытаться оформить кредит в банке, а если там откажут, то мошенники обратятся в микрофинансовую компанию, где процедура проверки не такая серьёзная.

Ещё одна схема - получение доступа к "Госуслугам" с помощью СНИЛС. Здесь преступники могут изменить данные банковских карт, привязанных к аккаунту. Наконец, СНИЛС также может быть использован мошенниками для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых учреждениях.

В прошлом месяце россиян предупредили о мошенниках в мессенджере Telegram. Там стали похищать аккаунты с использованием ссылок на фейковые голосования.