В зоне спецоперации подразделения группировки "Центр" освободили Берёзовку в ДНР. Всего за неделю под контроль Армии России перешли семь населенных пунктов, в том числе важный транспортный узел Дзержинск. Таким образом, был расширен плацдарм для продвижения в сторону краматорской агломерации, а также к границе с Днепропетровской областью.

Расчёт 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" группировки "Днепр" точными ударами уничтожил пункт беспилотников противника на правом берегу реки. Координаты оперативно передала воздушная разведка. Кроме того, артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, ликвидируют личный состав и технику ВСУ, сообщает "ТВ Центр".