Сержант Ивликов отличился при штурме опорного пункта ВСУ

Младший лейтенант Юрий Добряков и его мотострелковая рота прибыли на подмогу штурмовым отрядам, которые удерживали отбитые у ВСУ позиции. В течение нескольких часов Добряков с подчинёнными отражал контратаки украинских боевиков. Противник понёс большие потери и отступил.

Сержант Александр Ивликов при штурме вражеского опорника ликвидировал двух радикалов и, скрытно пробравшись к огневой точке неприятеля, гранатами подорвал пулеметный расчёт. Оборона ВСУ была прорвана и наши бойцы закрепились на новых рубежах, сообщает "ТВ Центр".