Путин обратился к воинам-интернационалистам

Воины-интернационалисты с честью исполнили свой долг в Афганистане. Об этом говорится в приветствии Владимира Путина участникам торжественного вечера, посвящённого 36-й годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане.

Президент отметил, что воины-интернационалисты бережно хранят традиции боевого товарищества и служения Отечеству. Путин особо отметил их вклад в поддержку участников спецоперации. Он пожелал ветеранам здоровья и успехов.

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году завершился вывод советского ограниченного военного контингента из Афганистана.