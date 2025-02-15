Bloomberg назвал место и дату встречи Путина с Трампом

Официальные лица России и США высокого ранга проведут на следующей неделе в Саудовской Аравии переговоры с целью подготовить встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает агентство Bloomberg.

Представители Украины также приглашены на встречу в Саудовской Аравии. Переговоры курирует советник по национальной безопасности Мусаед аль-Айбан.

Утверждается, что встреча президентов России и США может состояться до конца февраля. Подтверждения этой информации от официальных представителей Москвы и Вашингтона пока не поступало.

На этой неделе состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты России и США говорили около полутора часов. Обсуждалась ситуация на Украине, другие мировые проблемы.

Стороны договорились, что их команды немедленно приступят к переговорам. Саудовская Аравия предложила провести встречу двух лидеров в Эр-Рияде.