Лавров и Рубио провели первый телефонный разговор

Министр иностранных дел России провёл первый телефонный разговор с новым госсекретарём США Марко Рубио. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщили ТАСС в МИД России.

Обсуждались вопросы поддержания канала коммуникации для решения двусторонних проблем, взаимодействие по урегулированию вокруг Украины, снятие ограничений для работы загранпредставительств России и США. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность совместно работать над подготовкой российско-американской встречи на высшем уровне.

Ранее на этой неделе состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты России и США говорили около полутора часов. Обсуждалась ситуация на Украине, другие мировые проблемы.

Стороны договорились, что их команды немедленно приступят к переговорам. Саудовская Аравия предложила провести встречу двух лидеров в Эр-Рияде. Сегодня появились сообщения, что переговоры Путина и Трампа могут пройти до конца февраля.