Команда Трампа выехала на встречу с дипломатами из РФ и Украины

Команда президента США Дональда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию для встречи с переговорщиками от России и Украины. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщила газета Politico.

По данным издания, в ближайшие дни советник по нацбезопасности США Майк Уолтс присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, чтобы начать переговоры об урегулировании.

При этом газета отмечает, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет.