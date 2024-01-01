Конюхов преодолел на вёсельной лодке почти половину пути до Австралии

Российский путешественник Фёдор Конюхов преодолел на вёсельной лодке почти половину пути от мыса Горн до Австралии в рамках своей 200-дневной экспедиции. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в экспедиционном штабе Фёдора Конюхова.

Несмотря на тяжёлые погодные условия, Конюхов периодически выходит на связь со своим штабом, чтобы узнать, как идёт подготовка к грядущим экспедициям.

Фёдор Конюхов начал вёсельный переход 5 декабря 2024 года. Сам путешественник рассказывал, что ему предстоит преодолеть расстояние в 18 тыс. км за 200 дней. 11 февраля он первым в истории пересёк Южную Атлантику на вёсельной лодке. На это у него ушло 68 суток.