Дневник Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета

Центр притяжения - Сочи. Одно из самых значимых культурных событий России – XVIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета - поражает масштабной программой. Джаз и классическая музыка, спектакли и просветительские проекты.

Зимой в Сочи гостей так много, что позавидуют лучшие мировые курорты. И дело не столько в количестве, сколько в качестве. Не зря всех объединяет Зимний фестиваль искусств. Настоящий аншлаг не на пляже, а в концертных залах.

Фестиваль набирает обороты - больше площадок, концертов, участников. Ярким стало выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Юные музыканты и искушенная публика ловят каждый звук. А мэтры уверены: здесь, в Сочи, каждый год зажигаются новые звезды.

"Я уже сегодня шутил, что я - дедушка фестиваля, потому что моему внуку тоже 18 лет исполнилось. Они родились одновременно. Теперь внук стал лауреатом международного конкурса и с нами солирует", - говорит артистический директор фестиваля Юрий Башмет.

О том, как лучше сформировать культурное пространство в России, как сделать глубже диалог с талантливыми людьми из стран БРИКС, идёт речь на Х Международной конференции руководителей учреждений культуры. Разговор - серьёзный и предметный. Одной из самых важных тем на разных площадках стало 80-летие Великой Победы. В Зимнем театре открылась выставка о фронтовой жизни песен и стихов. До слёз растрогал зрителей пронзительный спектакль "Живые и мёртвые" о сильных духом людях.

На фестивале огромная просветительская программа, творческие школы для журналистов и продюсеров, конкурсы молодых композиторов и фотографов. марафон романтических сонат, джазовые импровизации, турнир поэтов. Фестиваль продлится до 23 февраля.