США отстранили Европу от переговоров по Украине

Второй день Мюнхенской конференции по безопасности ещё больше отдалил Европу от США. Спецпосланник американского президента по России и Украине Кит Келлог дал понять, что Вашингтон не видит места для ЕС на переговорах с Москвой, но готов учесть его мнение. Евросоюз обиделся. А канцлер Олаф Шольц даже допустил введение в Германии ЧС ради дальнейшей финансовой поддержки Киева.

"Слабоумие и отвага" - слоган, под которым шагает политика ЕС в последние годы. Если бы вице-президент США Вэнс не попал в точку, выступив с разгромной для Европы речью, такой вой в европейском истеблишменте бы не поднялся. Он не только рекомендовал перестать винить Россию во всех бедах Европы, но и попросил вспомнить, что демократия - это не тотальное слепое служение некой толерантности и свободам. Это - право на голос даже для тех, кто тебе не нравится.

После конференции Вэнс демонстративно встретился с главой "Альтернативы для Германии". Вайдель, словно злую колдунью, не позвали на встречу, где есть место только светлому и доброму. Пресса в Германии сокрушается: американцы так и с Путиным встретятся.

Вэнс в пятницу пообщался лично с президентом Германии, главой МИДа и лидером оппозиции Мерцем. С Шольцем переговоры сразу отверг, сказав, ему недолго у руля осталось. Немецкие СМИ пишут - места в графике у канцлера просто не нашлось.

Приспешники Трампа хотят разделить Европу, пишет немецкая пресса. Европейские политики привыкли, что их хвалят и гладят по голове. Такого никто не ждал. После визита Вэнса все гадают - правда ли американских военных выведут из Европы.

В Мюнхене сейчас находится и спецпосланник США по Украине. Кит Кэллог заявил, что Вашингтон не хотел бы видеть на переговорах по украинском кризису толпу людей. И добавил - сейчас США формулируют требования по предоставлению гарантий безопасности Киеву. А по данным агентства Bloomberg высокопоставленные представители России и США могут встретиться уже на следующей неделе в Саудовской Аравии. И там обсудят возможность организации мирного саммита по Украине.