В Абхазии пройдёт второй тур выборов президента

В Абхазии первый тур досрочных президентских выборов не выявил победителя. Накануне ни один из кандидатов не набрал более половины необходимых голосов. Сегодня Центризбирком объявит предварительные итоги прошедшего голосования.

Известно, что явка избирателей составила более 65%. Два участка были организованы в России - в Москве и Черкесске. Во второй тур прошли бывший вице-президент Бадра Гунба и лидер "Абхазского народного движения" АдгУр Ардзинба. Новое голосование должно состояться в течение ближайших двух недель, сообщает "ТВ Центр".