Сегодня в Мюнхене намечена экстренная встреча - министры иностранных дел ЕС попытаются понять, как действовать после столь резкой перемены в отношении Трампа к Европе. Тем временем, Москва и Вашингтон налаживают уважительный диалог: Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио пообщались по телефону.

Белый дом уже направил делегацию в Саудовскую Аравию для подготовки переговоров по Украине, сообщило издание Politico. По данным репортёров, делегации подготовят плацдарм для будущей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Накануне по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор нового главы Госдепа с министром иностранных дел России.

Вашингтон командирует в Эр-Рияд госсекретаря Марко Рубио, советника по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. При этом, спецпосланнику президента США по России и Украине Киту Келлогу места в делегации не нашлось. Накануне на Мюнхенской конференции он озвучил нереалистичные требования к Москве, выдав это за личное мнение: некие территориальные уступки или отказ от сотрудничества с Китаем. Да ещё и пригрозил возможным ужесточением санкций. Такая ультимативная риторика явно не стыкуется с намерением Трампа договариваться.

По данным Fox News, на предстоящих переговорах высокопоставленных делегатов России и США в Эр-Рияде представителей Киева не будет. Не позвали. Агентство Bloomberg, наоборот, полагает, что приглашение Киеву было отправлено. Возможно, на Банковой в редкие минуты протрезвления сознания вспомнили, что режим так и не отменил собственный запрет на переговоры с Москвой, и просроченный Зеленский уже сделать этого не может.